Das Kriminalkommissariat Reutlingen sucht seit Wochenbeginn nach der 17-jährigen Aileen Koppo aus Reutlingen.

Die Jugendliche hatte am Montagmorgen, 25. Juni, die elterliche Wohnung verlassen und vorgegeben, in die Schule zu gehen. Wie sich erst später herausstellte, fand an diesem Tag allerdings kein Schulunterricht statt. Deshalb geht die Polizei davon aus, dass die 17-Jährige von zuhause weggelaufen ist. Sie dürfte dabei in Begleitung einer Freundin sein, die seither ebenfalls vermisst wird.

Mit Gepäck am Bahnhof gesehen

Die Jugendlichen sollen zuletzt am späten Montagnachmittag mit Gepäck am Bahnhof in Reutlingen gesehen worden sein.

Aileen Koppo ist zirka 165 Zentimeter groß und schlank. Sie hat lange, dunkelblonde Haare.

Zeugenhinweise zu der Vermissten nimmt die Kriminalpolizei Reutlingen unter der Telefonnummer 07121/942-3333 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

