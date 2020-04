Mit einem Hubschrauber hat die Polizei in Stuttgart nach einem flüchtigen Einbrecher gesucht. „Wir versuchen, Tatverdächtige zu finden“, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zu Samstag. Zuvor waren die Fenster einer Gaststätte im Stadtteil Sommerrain nach Angaben des Sprechers eingeschlagen worden. Man gehe von einem versuchten Einbruch aus. Da der Hubschrauber schon in der Nähe gewesen sei, habe man ihn kurzerhand zur Fahndung eingesetzt.

