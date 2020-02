Statt Einbrechern haben Polizisten in einer Schule in Schramberg (Kreis Rottweil) eine Überraschung aus der Schweiz angetroffen: Ein vermeintlicher Eindringling entpuppte sich als einer von sieben ehemaligen Guggenmusikern aus dem Nachbarland, die in dem Gebäude übernachteten. Nach Polizeiangaben vom Montag hatte ein Polizeianwärter in der Nacht zum Sonntag beim Vorbeifahren eine Person in den Schulräumen gesehen und für einen Einbrecher gehalten. Mehrere Beamten umstellten das Gebäude, traten ein - und trafen die Guggenmusiker an. Wie sich herausstellte, waren sie Gäste beim Zunftball in der benachbarten Festhalle und zur Übernachtung in der Schule einquartiert worden.

Pressemitteilung