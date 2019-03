Polizei sucht Brandstifter nach Feuer mit vier Verletzten

Ein Mann soll in Pforzheim in einer Wohnung ein Feuer gelegt und so vier Menschen verletzt haben. Der 29-Jährige habe die Wohnung in dem Mehrfamilienhaus am Freitagabend nach der mutmaßlichen Brandstiftung verlassen und damit den Tod der Bewohner billigend in Kauf genommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der Mann habe keinen festen Wohnsitz und sei den Ermittlern bekannt, es fehle von ihm jedoch jede Spur, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Einzelheiten zu dem Gesuchten und der Tat wollten die Ermittler zunächst nicht nennen.

Die meisten Bewohner des Hauses hatten sich den Angaben zufolge vor den Flammen in Sicherheit bringen können. Eine Frau zog sich dabei schwere Verbrennungen an den Beinen zu. Ein Mann und eine Frau wurden leicht verletzt, die erlitten Verbrennungen und Rauchgasvergiftungen. Die Feuerwehr löschte den Brand und rettete eine 54-Jährige mit der Drehleiter aus ihrer Dachgeschosswohnung des Hauses. Bei ihr bestand laut Polizei Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung.

Pressemitteilung