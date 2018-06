Vöhringen (dpa/lsw) - Einen Transporter mit gut 200 Kilogramm völlig verdorbenen Lebensmitteln hat die Polizei in Vöhringen (Kreis Rottweil) beschlagnahmt. Fleisch und vegetarische Nahrungsmittel seien in einem ekelerregenden Zustand und teilweise schon von Insekten befallen gewesen, teilten das Landratsamt und die Polizei am Mittwoch mit.

Der Lebensmittelhändler sei den Ermittlungen zufolge schon seit längerer Zeit mit dem defekten Kühlauto unterwegs gewesen. Er habe Restaurants und Privatabnehmer im süddeutschen Raum beliefert. Erst vor ein paar Tagen hatten ihn Polizisten mit einer ähnlichen Ladung im Kreis Sigmaringen gestoppt.

Nun ermitteln die Behörden, ob es weitere Lieferungen mit verdorbenen Waren gab und ob einige der Lebensmittel womöglich in den Verkauf gekommen sind. Weitere Details wollte die Polizei nicht nennen, um die möglicherweise belieferten Restaurants zu schützen.

Mitteilung