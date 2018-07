Göppingen (dpa/lsw) - Die Polizei hat in Göppingen zwei mutmaßliche Brandstifter und Einbrecher im Alter von 17 und 19 Jahren geschnappt. Sie sollen in den vergangenen Wochen Feuer in Gartenhäusern und Scheunen gelegt haben, berichteten die Ermittler am Montag. Am frühen Sonntagmorgen sei das Duo dann gestellt worden - nach einem Einbruchsversuch in ein Gebäude des Technischen Hilfswerks (THW). Im Kofferraum des Autos des älteren Verdächtigen wurde unter anderem ein Bolzenschneider gefunden. Die Feuerteufel gestanden eine ganze Reihe von Brandstiftungen. Insgesamt soll das Duo einen Schaden von mehr als 80 000 Euro angerichtet haben.