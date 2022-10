Polizei stellt beim Sicherheitstag Drogen und Waffen sicher

Beim sogenannten Sicherheitstag hat die Polizei in Baden-Württemberg am Dienstag knapp 5,5 Kilogramm Drogen und mehrere Waffen sichergestellt. Es seien knapp 10.000 Menschen überprüft worden, hieß es am Mittwoch aus dem Innenministerium. Außerdem habe es mehr als 50 vorläufige Festnahmen gegeben. Nach Angaben der Polizei gingen unter anderem in Rastatt und Lahr den Beamten Männer ins Netz, die eine Freiheitsstrafe zu verbüßen hatten.

Insgesamt waren laut dem Innenministerium in Baden-Württemberg fast 2000 Kräfte im Einsatz. An den grenzüberschreitenden Polizeimaßnahmen beteiligten sich auch Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland.

