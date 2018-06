Polizei startet Facebook-Seite zum S21-Einsatz

Die Stuttgarter Polizei will von Donnerstag (5. Januar) an auf einer eigenen Facebook-Seite über die Einsätze rund um das Bahnprojekt Stuttgart 21 informieren. Die Präsenz in dem Sozialen Netzwerk läuft unter „Polizeipräsidium Stuttgart“. Damit solle möglichen Falschmeldungen oder Fehlinterpretationen aktiv und je nach Einsatzlage teilweise rund um die Uhr entgegen getreten werden, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Die Polizei in der Landeshauptstadt hat bereits einen Account beim Kurznachrichtendienst Twitter. Dort ist sie unter „pp_stuttgart“ zu finden.

Das Polizeipräsidium wolle neue Wege in der Öffentlichkeitsarbeit beschreiten und neben herkömmlichen Medien erstmals aktiv das Web 2.0 nutzen. Die Behörde betonte, dass datenschutzrechtliche Bestimmungen eingehalten werden: „Bei beiden Internetpräsenzen werden durch die Polizei grundsätzlich keine Daten gesammelt.“ Beide Internetauftritte dienten auch nicht dazu, um Strafanzeigen zu stellen, Zeugenhinweise zu gegeben oder für Notrufe. Die Polizei sei ausschließlich an der Nutzung für die Kommunikation im Zusammenhang mit polizeilichen S21-Einsätzen interessiert.

Polizei Stuttgart bei Twitter: http://dpaq.de/ShyEf

Polizei Stuttgart bei Facebook: http://dpaq.de/9mPXo (lsw)