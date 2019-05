Polizei setzt Belohnung für Hinweise nach Brandstiftung aus

Nach einer Brandstiftung in einem Mehrfamilienhaus in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) hat die Polizei eine Belohnung von 3000 Euro für Hinweise ausgesetzt. Bei dem Schwelbrand im Keller sei nach neuen Erkenntnissen ein Schaden von rund 50 000 Euro entstanden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Im vergangenen Jahr habe es im selben Gebäudekomplex und in benachbarten Häusern bereits drei ähnliche Brände gegeben. Die Feuer seien jeweils im Keller ausgebrochen und hätten Gegenstände wie Matratzen, Lattenroste und Möbel zerstört. Der Schaden der Brandserie beträgt etwa 200 000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Meldung Polizei Heilbronn