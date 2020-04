Polizei schnappt Verdächtigen nach Einbruch in Gaststätte

Ein 17 Jahre alter Jugendlicher soll in Stuttgart in eine Gaststätte eingebrochen sein und dort eine Kasse erbeutet haben. Nach Angaben der Polizei wurde in der Nacht zum Samstag ein Fenster des Lokals eingeschlagen. Eine Großfahndung mit Hubschrauber nach dem flüchtigen Einbrecher war demnach zunächst erfolglos. „Ermittlungen am Tatort brachten die Beamten jedoch auf die Spur eines polizeibekannten 17-Jährigen, der in der Nähe des Tatorts wohnhaft ist“, hieß es in der Mitteilung.

Die Beamten trafen den Jugendlichen demnach noch in der Nacht in dessen Zuhause an. Gegen den Jugendlichen wird nun wegen mutmaßlichen Einbruchs ermittelt. Wie viel Geld in der erbeuteten Kasse war und welcher Schaden durch den Einbruch entstanden ist, war zunächst unklar. Auch Details dazu, was am Tatort auf den 17-Jährigen hinwies, konnte die Polizei zunächst nicht nennen.

Tweet Polizei Stuttgart

Mitteilung der Polizei