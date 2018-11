Polizei schnappt mutmaßlichen Vergewaltiger in Nürtingen

Vermutlich bei der Verfolgung eines neuen Opfers hat die Polizei in Nürtingen (Landkreis Esslingen) einen mutmaßlichen Vergewaltiger festgenommen. Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, fiel der 23-Jährige Ermittlern auf, als er Sonntagnacht einer Frau in der Innenstadt folgte. Bei einer Kontrolle fanden die Beamten bei dem Verdächtigen eine Schreckschusswaffe, Sturmhaube sowie Kondome. Der Mann wurde festgenommen. Nach einem DNA-Test gehen die Ermittler davon aus, der der 23-Jährige bereits zwei Frauen im Nürtinger Stadtgebiet vergewaltigt hat. Er sei zudem teilweise geständig.

PM