Polizei schnappt flüchtigen Häftling im Fernzug

Bei einer Kontrolle während einer Bahnfahrt hat die Polizei auf Höhe von Bad Krozingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) einen flüchtigen Strafgefangenen geschnappt. Der gesuchte 35-Jährige war am Montag in einem Fernzug aus Basel Richtung Freiburg unterwegs. Anfang März war er aus einer psychiatrischen Klinik in Bayern entkommen, wo er während seiner Haftstrafe zur Behandlung untergebracht war. Nach seiner Festnahme kam er zunächst in eine psychiatrische Klinik in der Region, teilte eine Polizeisprecherin am Dienstag mit.

© dpa-infocom, dpa:210316-99-842593/3

Pressemitteilung