Polizisten haben bei einem nächtlichen Einsatz in Achern (Ortenaukreis) ein Kaninchen vor einem angriffslustigen Marder gerettet.

Das vermutlich irgendwo ausgerissene Kaninchen hatte, belauert von dem Marder, mitten auf einer Straße gesessen, als der Streifenwagen in der Nacht zum Donnerstag vorbeikam.

Die Polizisten verscheuchten den Marder und nahmen das Kaninchen erst einmal mit zum Revier, wie die Polizei in Offenburg mitteilte. Am Morgen wurde es dann in die Obhut des Tierschutzvereins übergeben.

Mitteilung der Polizei