Polizei räumt Gymnasium in Mosbach: 18-Jähriger vermisst

Weil ein möglicherweise mit einem Messer bewaffneter Schüler von zu Hause weggelaufen ist, hat die Polizei am Dienstag dessen Gymnasium in Mosbach räumen lassen und durchsucht. Der 18-Jährige wurde jedoch nicht auf dem Schulgelände gefunden, wie die Polizei mitteilte. Er war am Vormittag von seinen Eltern als vermisst gemeldet worden. Den Angaben zufolge konnte die Polizei nicht ausschließen, dass der Jugendliche sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand. In der Nacht habe er seine Mutter mit einem Messer bedroht. Die Suche nach dem Gymnasiasten werde fortgesetzt.

Polizeimitteilung