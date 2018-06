Die Polizei im Südwesten hat bei der Suche nach Menschen im vergangenen Jahr 724 Mal Handydaten von Netzbetreibern erhoben. In 721 Fällen sei die Suche nach vermissten, hilflosen oder selbstmordgefährdeten Personen unterstützt worden, teilte der Vorsitzende des Innenausschusses im Landtag, Walter Heiler (SPD), am Mittwoch in Stuttgart mit. Drei Abfragen seien dagegen über eine reine Ortung der Position des Gesuchten hinausgegangen.

So waren etwa im Fall einer ehemals Sicherheitsverwahrten umfassend Verbindungsdaten erhoben worden. Sie hatte Heiler zufolge im Deliktsbereich der schweren Brandstiftung als hochgradig rückfällig gegolten und befand sich auf der Flucht. Mithilfe der Daten konnte die Frau festgenommen werden.

Die Landesregierung muss dem Landtag jährlich einen Bericht über die Datennutzung vorlegen.