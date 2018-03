Die Polizei hat im Raum Heilbronn neun mutmaßliche Drogenhändler gefasst. Die Männer kamen in Untersuchungshaft, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mitteilten. Die seit vergangenem November festgenommenen Verdächtigen sollen unter anderem Heroin, Kokain und Amphetamine verkauft haben. Festgenommen wurden unter anderem ein Trio aus Heidenheim sowie dessen mutmaßlicher Hintermann, der trotz Aufenthalts in einer Entziehungsanstalt Drogen aus den Niederlanden in den Kreis Heilbronn gebracht und verkauft haben soll.

