Polizei nimmt nach Leichenfund in Freiburg Verdächtigen fest

Nach dem gewaltsamen Tod eines 24 Jahre alten Mannes in Freiburg hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der 39-Jährige sitze in Untersuchungshaft, teilten die Ermittler am Donnerstag mit. Ein Richter habe Haftbefehl erlassen. Der Mann stehe im Verdacht, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Einzelheiten müssten noch ermittelt werden. Zudem werden dem Deutschen den Angaben zufolge Verstöße gegen das Waffengesetz und Geldwäsche vorgeworfen. Die Leiche des 24-Jährigen war Mitte Juli in einem Gewerbegebiet in Freiburg gefunden worden. Den Angaben zufolge wurde der aus dem Raum Freiburg stammende Mann erschossen.

Pressemitteilung