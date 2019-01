Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der etliche Holzstapel im Rems-Murr-Kreis und anderen Regionen in Brand gesteckt haben soll. Dabei war ein Gesamtschaden von mehr als 50 000 Euro entstanden, wie die Polizei in Aalen am Donnerstag mitteilte. Der 38-Jährige soll die ersten Feuer Ende Oktober 2018 in Kernen im Remstal gelegt haben. Insgesamt schlug er 32 mal zu, meistens nachts. Der mutmaßliche Brandstifter sitzt seit Donnerstag in Untersuchungshaft. Zum Motiv hat er sich laut Polizei bisher nicht geäußert. Betroffen waren auch die Kreise Esslingen, Böblingen, Ludwigsburg sowie Stadtteile Stuttgarts. Personen kamen nicht zu Schaden.

Mitteilung der Polizei