Polizei nimmt mutmaßliche Dealer in Flüchtlingsheimen fest

Mehr als 150 Polizisten haben bei einer groß angelegten Durchsuchung dreier Flüchtlingsheime zwischen Heilbronn und Heidelberg neun mutmaßliche Drogendealer festgenommen. Nach monatelangen Ermittlungen durchsuchten die Beamten mit Spürhunden am Dienstag Unterkünfte in Mosbach, Haßmersheim (Neckar-Odenwald-Kreises) und Leimen (Rhein-Neckar-Kreis), wie die Polizei mitteilte. Asylbewerber sollen Hinweisen zufolge bereits im Frühjahr im Elzpark in Mosbach mit Betäubungsmitteln gehandelt und Drogen an Jugendliche verkauft haben.

Insgesamt gerieten 13 Flüchtlinge zwischen 19 Jahren und 28 Jahren aus Westafrika ins Visier der Ermittler. 10 Haftbefehle wurden erlassen. Neun Verdächtige konnten am Dienstag festgenommen werden. Ein Rauschgiftspürhund führte die Ermittler zu einem Depot, in dem sich zum Verkauf abgepacktes Marihuana befand. Ferner wurden zahlreiche Mobiltelefone sichergestellt.