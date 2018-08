Die Polizei hat in Stuttgart, Kornwestheim und Waiblingen zwölf mutmaßliche Dealer festgenommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten, stehen die Männer im Alter zwischen 19 und 55 Jahren und eine 25-jährige Frau im Verdacht, in Stuttgart mit Kokain gehandelt zu haben. Mitte August seien bereits ein 19 und ein 28 Jahre alter Mann und die Frau in ihrem Wohnsitz im Waiblingen dingfest gemacht worden. Die 25-Jährige soll die Männer zuvor mit Kokain beliefert haben. Am Donnerstag klickten dann beim mutmaßlichen Kopf der Bande die Handschellen. Der 36-Jährige wurde in seiner Wohnung in Kornwestheim festgenommen.

Bei der Durchsuchung stellten die Beamten mehrere Handys, geringe Mengen Kokain und synthetische Drogen sowie 2000 Euro sicher. Das Geld soll von Drogengeschäften stammen. Außerdem beschlagnahmte die Polizei ein Auto. Die restlichen acht Verdächtigen nahm die Polizei in drei Stuttgarter Hotels am Donnerstag fest.

Polizeimeldung