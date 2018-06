Wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung hat die Polizei einen 17-Jährigen in Stuttgart festgenommen. Er soll ein 15 Jahre altes Mädchen in seiner Wohnung zum Geschlechtsverkehr gezwungen und die Tat gefilmt haben. Wie die Polizei mitteilte, hatten sie am Mittwoch gemeinsam Ferngesehen, als der junge Mann zudringlich geworden sei. Das Mädchen habe sich gewehrt. Nach dem Missbrauch habe sie sich ins Bad flüchten und von dort die Polizei alarmieren können.

Nach Angaben der Polizei war der Jugendliche bereits wegen der Verbreitung von jugendpornografischen Schriften auffällig geworden. Die Beamten nahmen ihn zunächst mit aufs Revier, entließen ihn aber nach Entscheidung der Staatsanwaltschaft vorläufig wieder. Die Auswertung des Handys, mit dem gefilmt worden sei, dauert noch an.

Mitteilung der Polizei