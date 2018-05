Polizei: Narren feiern die Fastnacht weitgehend friedlich

Im Südwesten sind die Narren unterwegs - und die meisten von ihnen haben nach Polizeiangaben bisher friedlich gefeiert. Der mit dem „Schmotzigen Dunschtig“ beginnende Auftakt zu den närrischen Tagen sei relativ ruhig und ohne größere Störungen verlaufen, teilte das Polizeipräsidium Tuttlingen am Freitag mit.

Das fröhliche und ausgelassene närrische Treiben sei aber vereinzelt etwa durch stark Betrunkene sowie verschiedene Streitigkeiten und Körperverletzungen getrübt worden, hieß es bei den Beamten weiter. So habe beispielsweise ein betrunkener 27-Jähriger am Donnerstagabend in Tuttlingen einen Polizisten so heftig an der Hand verletzt, dass der Beamte vorübergehend Dienstunfähigkeit war.

In Lörrach entwendete ein 34-jähriger Mann nach Polizeiangaben einen Turnbeutel - als umstehende Menschen ihn darauf ansprachen, schlug der Mann einen der Narren und verletzt ihn so stark, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der 34-Jährige und Begleiter wurden vorläufig festgenommen. Beide Männer seien stark betrunken gewesen und hätten in der Gewahrsamszelle herumgetobt, teilten die Beamten mit.