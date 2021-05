Polizei: Mehr Fälle von Kinderpornografie auf dem Schulhof

Bei Kinderporngrafie ermittelt die Polizei immer öfter auch gegen Minderjährige. Hintergrund ist, dass der Besitz und das Verbreiten solcher Bilder strafbar ist. Rund 75 Prozent der Kinderpornografie-Fälle im Bereich des Polizeipräsidiums Offenburg gehen auf sogenannte Schulhof-Kinderpornografie zurück, wie Kriminalhauptkommissar Volker Olbrisch am Freitag sagte.

Insgesamt hat sich im Zuständigkeitsbereich der Offenburger Polizei die Zahl von Kinderpornografie-Fällen von 2018 bis 2020 auf 195 mehr als vervierfacht. In den meisten Fällen hätten Schüler Fotos oder Videos in Chatgruppen weitergeleitet, erläuterte Olbrisch. Nur in den wenigsten Fällen gehe es um sexuellen Missbrauch an Kindern selbst.

Doch auch das Weiterleiten sei kein Kavaliersdelikt, mahnte der Leiter der Kriminaldirektion, Wolfgang Jaeger. „Das hat nichts damit zu tun, dass ich mal einen Lippenstift klaue. Es hat auch nichts damit zu tun, dass ich mal hinterm Schulhof einen Joint rauche.“

Schon die Nacktaufnahme einer 13-Jährigen, die das Mädchen als vermeintlichen Liebesbeweis an ihren Freund schickt, gelte nach dem Gesetz als Kinderpornografie. Kinder und Jugendliche verbreiteten solche oder schlimmere Bilder, weil sie das cool fänden oder sich beweisen wollten, sagte Jaeger. „Die machen das auch als Mutprobe.“

