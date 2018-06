Polizei macht sich Gedanken über Motiv eines Kondom-Diebes

Die Polizei in Aalen ist dem Motiv eines gescheiterten Kondoms-Diebs auf der Spur. „Wollte er an das Kleingeld, das er im Kondomautomaten vermutete oder drängte es ihn nach dem hauchzarten Inhalt, der Sicherheit in romantischen Stunden versprach?“, mit dieser Frage beschrieb die Polizei am Dienstag einen Vorfall in Aalen vom Wochenende.

Da hatte sich ein Unbekannter vergeblich am Kondomautomaten in einer öffentlichen Toilette zu schaffen gemacht. Klar sei, dass es sich bei der Tat, auch bei möglicherweise nachvollziehbarer Motivation, um einen versuchten Diebstahl handle, weshalb die Polizei die Ermittlungen aufgenommen habe. „Allerdings verspricht sie sich auch bei rund neunmonatiger Ermittlungsdauer keine wesentlichen neuen Ermittlungsansätze“, schrieb der Pressesprecher am Ende seines Polizeiberichts.

Meldung der Polizei