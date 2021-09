Polizei macht Party in Schwetzinger Waldhütte ein Ende

In einer Waldhütte in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) haben rund 80 junge Menschen in der Nacht zum Samstag gefeiert, bis die Polizei der Sause ein jähes Ende bereitete. Es seien keine Abstände eingehalten worden, Masken hätten die Partygäste nicht getragen, teilte die Polizei am Samstag mit. Die überwiegende Mehrheit der jungen Leute machte sich aus dem Staub, als die Streife sich der Hütte näherte. Von rund 30 Feiernden seien die Personalien aufgenommen worden, hieß es weiter. Der Veranstalter, der laut Polizei für eine „hochwertige Musikanlage mit DJ-Pult und Partybeleuchtung mit Nebelmaschine“ gesorgt hatte, besaß weder eine Genehmigung noch konnte er ein Hygienekonzept vorweisen.

