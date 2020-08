Die in die Jahre gekommene Shell-Tankstelle an der Bundesstraße 30 in Enzisreute wird abgerissen. Der Betreiber, die Firma Oel-Heimburger GmbH aus Rottweil, will für rund 2,3 Millionen Euro einen fünfmal so großen modernen Neubau erstellen.

Dann sollen unter der Marke „Aral“ neben einem neuen Shop mit Bistro sowie neuer Sanitäranlagen künftig nicht nur mehr Zapfsäulen zur Verfügung stehen, sondern auch sechs Rastplätze für Lastwagenfahrer.