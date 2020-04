Polizei kontrolliert Poser und stellt zwei Autos sicher

Im Kampf gegen die sogenannte Autoposer-Szene in Mannheim hat die Polizei bereits bei der ersten Kontrolle dieses Jahres mehrere Verstöße geahndet. Insgesamt seien zwölf Fahrzeuge angehalten worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Beamten verhängten demnach sieben Verwarnungen wegen unnötigen Lärms. In vier Fällen seien die Autos so stark verändert gewesen, dass die Betriebserlaubnis erloschen sei. Zwei Wagen wurden sichergestellt. Ein Gutachter soll diese nun untersuchen. Die Fahrer müssen mit Bußgeldern rechnen.

Die Polizei in Mannheim hat im Jahr 2016 die Ermittlungsgruppe „Poser“ gegründet - nach massiven Beschwerden von Anwohnern wegen Lärmbelästigungen. Vor allem die warme Jahreszeit wird von manchen Autobesitzern genutzt, um mit ihrem Gefährt lärmend durch die Straßen der Quadratestadt zu fahren.

Mitteilung der Polizei