Die Polizei hat einen Überfall auf eine Tankstelle in Hilzingen (Kreis Konstanz) aufgeklärt - der mutmaßliche Täter sitzt in Untersuchungshaft. Mitte September hatte der 16-Jährige eine Tankstelle mit einer Pistole überfallen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Er feuerte einen Schuss in die Luft ab und rannte mit seiner Beute - etwa 3000 Euro - davon. Die Ermittlungen der Beamten führten sie rasch zu dem 16-jährigen Räuber. Sie durchsuchten die Wohnung des Jugendlichen. Dort fanden sie zwar nicht den jungen Mann, dafür aber die Täterbekleidung und 2000 Euro Bargeld. Tage später stellte sich der Jugendliche laut Polizei selbst. Nun sitzt er in Untersuchungshaft.

Die Polizei fahndet noch nach dem Komplizen des Räubers. Er hat vermutlich in einem Auto in der Überfallnacht auf den 16-Jährigen gewartet.

