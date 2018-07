Leonberg (dpa/lsw) - Die Polizei hat drei Männer geschnappt, die für mehr als 140 Einbrüche seit Anfang 2008 im Raum Leonberg (Kreis Böblingen) verantwortlich sein sollen. Ein 37 Jahre alter Mann kam in Untersuchungshaft. Das Trio hatte unter anderem Gartengeräte, Elektrowerkzeuge und Stromerzeuger erbeutet. Der Schaden wurde von der Polizei am Donnerstag mit mehreren zehntausend Euro angegeben. Auf die Spur der Täter kamen die Ermittler durch Aufnahmen einer Videokamera an einer Tankstelle, in deren Nähe eingebrochen worden war. Zwei verdächtige 18-Jährige waren darauf zu sehen. In deren Wohnungen wurde Diebesgut gefunden. Der 37-Jährige wurde von einem der 18-Jährigen als Kopf des Trios bezeichnet.