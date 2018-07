Hüfingen (dpa/lsw) - Nach einem schweren Verkehrsunfall mit vier Verletzten auf der Bundesstraße 27 bei Hüfingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) hat die Polizei keine Spur vom geflüchteten Unfallfahrer. Den Ermittlern fehlten konkrete Hinweise, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Der unbekannte Autofahrer habe am Unfallort keine Spuren hinterlassen. Die Polizei sei daher auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Der Unbekannte hatte am Mittwoch riskant überholt und damit mehrere Wagen in eine Karambolage verwickelt. Danach flüchtete er. Sein Wagen war in den Zusammenstoß nicht verwickelt.