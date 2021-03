Polizisten haben in der Wohnung eines 38-Jährigen in Stuttgart rund 19 Kilogramm Marihuana gefunden. Der Mann steht im Verdacht, mit den Drogen gehandelt zu haben, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mitteilten. Bei der Hausdurchsuchung fanden die Beamten zudem sprengstoffähnliche Gegenstände und ein Luftgewehr. Der 38-Jährige wurde am Mittwoch festgenommen. Er sitzt in Untersuchungshaft.

© dpa-infocom, dpa:210326-99-981852/2

