Eine Königspython haben Polizisten im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Wallhausen (Kreis Schwäbisch Hall) sichergestellt. Ein 58 Jahre alter Bewohner des Gebäudes hatte das Tier entdeckt und am späten Dienstagabend Alarm geschlagen. In einem Sack brachten die Beamten die Schlange zu einer Tierärztin, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Bis seine Besitzer ermittelt sind, kommt sie nach Angaben eines Sprechers in ein Tierheim. Königspythons zählen zu den Würgeschlangen und sind nicht giftig.

Pressemitteilung