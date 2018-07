Bruchsal (dpa/lsw) - Fünf Kilogramm Amphetamin hat die Polizei an der Tankstelle Bruchsal-Ost im Auto eines 25-jährigen Libanesen gefunden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war ihr der Mann bei einer Kontrolle aufgefallen. Ein Test ergab, dass er Drogen genommen hatte. Bei der anschließenden Durchsuchung des Autos fanden die Beamten in einem Versteck unter der Bodenplatte das Amphetamin. Nach Aussagen des Schmugglers sollte das Rauschmittel in den schwäbischen Raum geliefert werden.