Polizei: Feuer in Aalener Metzgerei wurde wohl gelegt

Der Brand in einer Aalener Metzgerei (Ostalbkreis) ist nach Angaben der Polizei wohl vorsätzlich gelegt worden. Dafür gebe es nach den kriminaltechnischen Untersuchungen eindeutige Hinweise, hieß es am Donnerstag. In der Innenstadt von Aalen war bei dem Brand am Sonntagmorgen ein hoher Schaden entstanden. Da die Gefahr bestand, dass das Feuer auf Nachbargebäude übergreift, wurden diese während des Brandes geräumt, wie die Polizei damals mitteilte.

Die Feuerwehr hatte ein Ausbreiten der Flammen verhindern können und den Brand in den frühen Morgenstunden unter Kontrolle gebracht. Menschen wurden laut Polizei nicht verletzt. Nachdem es zunächst hieß, der Brandschaden liege bei etwa 250.000 Euro, war am Donnerstag die Rede von etwa 500.000 Euro Schadenshöhe. Um den Fall aufklären zu können, setzen die Ermittler auf Hinweise von Zeugen, wie es hieß.

