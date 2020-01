Fußball-Regionalligist SC Pfullendorf hat am Dienstagabend ein Testspiel gegen den Oberligisten FV Ravensburg mit 2:0 (0:0) gewonnen. Die Tore erzielten Erne per Kopfball nach einer Freistoßflanke (75.) und Mirson Volina per Foulelfmeter (86.), Neuzugang Zuta war im Strafraum zu Fall gebracht worden. Der SCP wusste vor allem in der zweiten Halbzeit zu gefallen, in der ersten Halbzeit hatten noch die Ravensburger das Geschehen dominiert und sich die besseren Chancen erspielt.