Von Schwäbische Zeitung

Eine vierköpfige Gruppe hat am Mittwochabend einen Mann in Biberach überfallen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei bedrohten sie den 33-Jährigen mit einer Schusswaffe. Die Polizei sucht nicht nur nach den mutmaßlichen Tätern, sondern auch nach einem hilfsbereitem Zeugen.

Ein 33 Jahre alter Mann ist am Mittwoch gegen 20.45 Uhr zu Fuß in der Riedlinger Straße in Biberach unterwegs. In der Unterführung am Kreisverkehr Fünf Linden sei eine fremde Frau auf ihn zugegangen, sagte der Mann später der Polizei.