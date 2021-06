Polizei fahndet weiter nach Täter in Göppingen

Die Polizei fahndet in Göppingen weiter nach Unbekannten, die einen 23-Jährigen angeschossen und schwer verletzt haben. Bislang habe man die Angreifer nicht gefasst, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit.

Der 23 Jahre alter Mann wurde am Samstagabend in Göppingen von einer Kugel getroffen, als Unbekannte mehrere Schüsse abgaben. Zudem wurde ein Auto beschädigt. Zeugen gaben an, dass die Schüsse aus einem weißen Kleinwagen abgefeuert wurden. Die Hintergründe der Tat waren noch unklar.

© dpa-infocom, dpa:210601-99-815943/2

Pressebericht