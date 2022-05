Polizei: Es wird dauern, das Vertrauen zurückzugewinnen

Der Tod eines Mannes bei einem Einsatz in Mannheim wird die Polizei aus Sicht ihres Mannheimer Präsidenten Siegfried Kollmar viel Vertrauen in der Stadt kosten. „Wir werden einige Wochen und Monate brauchen, bis wir Vertrauen zurückgewonnen haben“, sagte Kollmar am Mittwoch in Mannheim. „Unsere Bemühungen haben einen Knacks bekommen.“

Bei der Kontrolle durch zwei Polizisten war am vergangenen Montag ein 47-jähriger Mann zusammengebrochen, zunächst wiederbelebt worden und später im Krankenhaus gestorben. Zuvor soll er sich nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft gewehrt haben. Laut Landeskriminalamt weist die Leiche Spuren stumpfer Gewalt auf, er habe aber auch an einer Herzschwäche gelitten.

