Polizei ertappt mehr als 1000 Temposünder in sechs Stunden

Mehr als 1000 Fahrer sind von der Freiburger Polizei auf der Autobahn 5 innerhalb von sechs Stunden geblitzt worden. Wie die Beamten am Montag mitteilten, mussten zwölf Kontrollierte wegen deutlich zu hohem Tempo ihren Führerschein an Ort und Stelle abgeben. Darunter war demnach ein Autofahrer, der die erlaubten 120 um 89 Stundenkilometer überschritten hatte. Insgesamt seien 7041 Fahrzeuge in südlicher Richtung der A5 überprüft worden, von denen 1040 zu schnell unterwegs waren. Die Aktion am Sonntagvormittag sei Teil einer regelmäßigen Initiative der Freiburger Polizei, Tempoverstöße auf der Schnellstraße einzudämmen.

