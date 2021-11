Nach dem Feuer in einem Heilbronner Einkaufszentrum hat die Polizei Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Angaben vom Dienstag zufolge kann ein technischer Defekt als Ursache ausgeschlossen werden. Durch den Brand in einem Modegeschäft am Freitag war ersten Schätzungen zufolge ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Menschen wurden nicht verletzt.

