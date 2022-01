Polizei ermittelt wegen Brandstiftung in Aalener Schule

Nach einem Feuer in einer Grundschule in Aalen (Ostalbkreis) geht die Polizei von Brandstiftung aus. Unbekannte entfachten es vermutlich auf dem Lehrerpult in einem Klassenzimmer, wie ein Sprecher sagte. Von dort breitete sich der Rauch am frühen Dienstagmorgen im Gebäude aus. Hauptsächlich durch den Ruß entstand ein Schaden von rund 40 000 Euro. Fenster und Türen im Erdgeschoss der Schule waren beschädigt, weshalb die Ermittler vermuten, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Unterricht konnte zunächst nicht stattfinden.

In einer Stuttgarter Schule hatten am Montag zwei Mülleimer in jeweils unterschiedlichen Toilettenräumen gebrannt. In Ludwigsburg hat die Polizei ebenfalls Ermittlungen wegen versuchter Brandstiftung aufgenommen. In einer Schule haben Unbekannte den Angaben zufolge am Dienstag auf einer Herrentoilette WC-Papier angezündet. Es entstand nur geringer Schaden.

