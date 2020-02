Eine umfangreiche Cannabis-Aufzuchtanlage hat die Polizei bei einem 58-Jährigen in Ostrach (Kreis Sigmaringen) entdeckt. Wie die Beamten am Freitag mitteilten, kamen sie dem Mann bei Recherchen in einem anderen Ermittlungsverfahren auf die Spur. Bei einer Durchsuchung seines Anwesens fand die Polizei mehr als 600 Cannabis-Pflanzen, rund 1000 Setzlinge sowie mehr als neun Kilogramm bereits getrocknete Marihuana-Blüten - zum Teil bereits verkaufsfertig abgepackt. Nach der Durchsuchung wurde die Aufzuchtanlage abgebaut.

