Eine Verfolgungsjagd mit zwei Streifenwagen hat sich eine 67-jährige Autofahrerin bei Stockach (Kreis Konstanz) geliefert. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, bewegte sich die Frau zunächst mit eingeschaltetem Fernlicht in falscher Fahrtrichtung auf der Bundesautobahn 98. Nur durch Ausbremsen habe ein Polizeiwagen das Auto kurz vor dem Autobahnkreuz Hegau am Mittwochabend stoppen können, hieß es. Die Beamten stellten bei der Fahrerin starken Alkoholkonsum fest. Bei dem Einsatz war die Autobahn aus Sicherheitsgründen voll gesperrt worden.

Pressemeldung