Nach einem Fußballspiel haben Beamte in Stuttgart eine Drohne beschlagnahmt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten Hunderte Fans einer türkischen Fußballmannschaft den Gewinn der Meisterschaft am Samstag in der Innenstadt gefeiert und dabei auch Feuerwerkskörper gezündet. Demnach flog eine Drohne über der Gruppe, um die Feier festzuhalten. Beamte konnten den 28 Jahre alten Besitzer der Drohne in der Gruppe ausfindig machen und beschlagnahmten das Flugobjekt. Das Fliegen einer Drohne über einer Menschenmenge ist nicht erlaubt, betonte die Polizei. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Verstößen gegen die Regelungen im Luftverkehr rechnen.

Meldung der Polizei