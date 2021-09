Polizei befreit Katze mit Garnelen-Trick

Mit einem Trick haben Polizisten in der Nähe von Freiburg ein Katzenbaby aus dem Motorraum eines Sattelzugs befreit. Zeugen hatten das Tier auf den Radkästen des auf einer Rastanlage an der A5 abgestellten Fahrzeugs gesehen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Beim Eintreffen der Streife am Sonntag auf dem Rastplatz in Schallstadt (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) habe sich die Katze dann im Motorraum verkrochen.

Mit Garnelen eines Lastwagenfahrers habe das junge Tier letztlich aus dem Versteck herausgelockt und behutsam eingefangen werden können. Die Katze wurde den Angaben nach anschließend in ein Tierheim gebracht. Ob die Katze bereits seit längerer Zeit als blinder Passagier mit dem Lastwagen unterwegs war, habe noch nicht geklärt werden können, hieß es seitens der Polizei.

© dpa-infocom, dpa:210928-99-395987/2

Mitteilung der Polizei mit Foto