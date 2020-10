Die Polizei hat in Lauchringen einen 13-Jährigen gestoppt, der mit dem Auto seines Vaters unterwegs war. Der Teenager habe sich die Schlüssel des Wagens heimlich genommen und sei mit einem Kumpel zu einer Spritztour aufgebrochen, teilte die Polizei am Montag mit. Der Wagen war den Beamten in der Nacht zum Sonntag in der Gemeinde im Kreis Waldshut aufgefallen. Der 13-Jährige habe daraufhin stark beschleunigt. Nachdem die Beamten das Blaulicht eingeschaltet hatten, hielt der Jugendliche aber an. Die Polizisten brachten ihn und seinen 14 Jahre alten Beifahrer nach Hause.

Mitteilung