Vermutlich aus Eifersucht hat ein 39- Jähriger in Graben-Neudorf (Kreis Karlsruhe) wiederholt mit mehreren Messern seine Frau attackiert. Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch rettete sich die Frau mit ihrer kleinen Tochter zu einer Nachbarin. Dort trat der Mann im Vollrausch jedoch die Tür ein und versuchte, wiederum seine Frau mit einem Messer zu verletzten. Die Nachbarin konnte ihn zunächst beruhigen. Kurz darauf drang er wieder in die Wohnung ein; er trat und schlug die Frau, die dabei verletzt wurde. Per Notruf alarmierte Polizeistreifen überwältigten schließlich den Mann. Er kam in Gewahrsam. Die Polizei prüft, wie der Mann von der Ehefrau ferngehalten werden kann. Er ist schon mehrfach aufgefallen.