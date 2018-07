Polizei überführt fünf mutmaßliche Einbrecher aus Albanien

Nach einer Serie von Wohnungseinbrüchen am Oberrhein bei Rastatt, Offenburg und Freiburg sowie im benachbarten Frankreich hat die Polizei fünf mutmaßliche Mitglieder einer albanischen Diebesbande festgenommen. Die aus Albanien stammenden Männer sitzen in Untersuchungshaft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag in Offenburg (Ortenaukreis) mit. Gegen vier von ihnen sei bereits Anklage erhoben worden, sie müssten sich von Ende Juli an in Offenburg vor Gericht verantworten. Ein weiterer werde voraussichtlich in seinem Heimatland Albanien angeklagt.

Den Männern werden rund 60 Einbrüche in Deutschland und 45 in Frankreich zur Last gelegt. Bei diesen Taten sei ein Schaden von rund einer halben Million Euro entstanden. Die Einbrecher seien mobil und europaweit aktiv gewesen. Insgesamt habe die Gruppe aus mehr als 40 Mitgliedern bestanden, es werde daher weiter ermittelt.

Begonnen hatte die Einbruchsserie in Deutschland den Angaben zufolge Anfang 2017. Gestohlen worden seien Bargeld, Schmuck und andere Wertgegenstände. Auf der Suche nach den Tätern habe die deutsche Polizei eng mit der Polizei in Frankreich und Albanien zusammengearbeitet, hieß es. Bei Durchsuchungen in Albanien seien Anfang Juli diesen Jahres schließlich zahlreiche Beweise gefunden worden, zudem habe die Polizei Diebesgut sichergestellt.

Pressemitteilung