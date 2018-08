Die Mobilisierung von Rechtsextremen über das Internet funktioniert bundesweit - und könnte damit nach Ansicht eines Experten auch in anderen Teilen der Republik zu Demonstrationen wie in Chemnitz führen. „Man kann das - leider - nicht ausschließen“, sagte der Politologe Felix Steinbrenner von der Landeszentrale für politsche Bildung in Baden-Württemberg am Mittwoch. Allerdings gebe es große strukturelle Unterschiede zwischen den Bundesländern.

In Sachsen sei das Problem, dass Neonazismus und rechtsextreme Parteien viel tiefer verankert seien als in Baden-Württemberg. „Hinzu kommt, dass Rechtsextremismus dort normaler ist als hier - er wird oft gar nicht mehr als rechtsextrem erkannt, sondern als legitimer Teil der politischen Diskussion wahrgenommen.“

Um entgegenzuwirken, brauche es große Entschiedenheit und viel Geduld, sagte Steinbrenner. Ansatzpunkte seien Bildungsangebote für Jugendliche in Schulen, die Förderung von zivilgesellschaftlichem Engagement und Repressionen für Menschen, die Gewalttaten begingen. „All diese Bereiche muss man gleichzeitig angehen. Nur eines herauszugreifen, hilft nicht.“