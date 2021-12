Politologe über AfD: Kapital aus Anti-Corona-Protest?

Die AfD versucht nach Überzeugung eines Experten, Kapital aus den Aktionen von Impfgegnern zu schlagen und sich als ihre Speerspitze zu etablieren. „Die Partei will über Elitenkritik Teile der Protestszene an sich binden“, sagte der Freiburger Politikwissenschaftler Michel Wehner der Deutschen Presse-Agentur. Die Unzufriedenheit der Menschen mit der Corona-Politik und die Kritik an vermeintlichen Übergriffen staatlicher Institutionen greife die AfD auf, um sich als Sprachrohr des Volkes darstellen und Wählerstimmen hinzugewinnen zu können. Die Partei wolle die Szene infiltrieren und sie in die gewünschte Richtung lenken.

An diesem Samstag findet in Göppingen eine Demonstration der AfD gegen eine Impfpflicht statt. Teilnehmer sind die Chefin der AfD-Bundestagsfraktion, Alice Weidel, und andere Bundestagsabgeordnete wie Marc Jongen. Die FPÖ in Österreich mache vor, den Protest der Straße ins Parlament zu tragen und politisch davon zu profitieren, sagte Wehner, der Außenstellenleiter der Landeszentrale für Politische Bildung ist.

Die Herkunft der Impfgegner sei sehr heterogen. „Manche gehen von links kommend nach rechts und umgekehrt.“ So schlössen sich die Impfgegner im Osten der AfD an, im Westen eher linken Strömungen wie den „Querdenkern“. Als weitere Gruppe der Kritikerszene nannte er die vor allem in Baden-Württemberg lebenden Anthroposophen. In zwei Freiburger der Anthroposophie nahe stehenden Waldorfschulen habe es Corona-Ausbrüche wegen Verstößen gegen Corona-Regeln gegeben. „Wer Wissenschaft und Schulmedizin ablehnt und auf die Selbstheilungskräfte des Körpers vertraut, hat mit einer Impfpflicht ein großes Problem.“ Wehner betonte, während der Notlage einer Gesellschaft dürften nicht Einzelinteressen über Gemeinwohl, Respekt und Solidarität gestellt werden.

© dpa-infocom, dpa:211218-99-430374/2

Landeszentrale für Politische Bildung Freiburg